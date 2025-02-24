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مكة محمد صلاح .. مفاجأة دراما رمضان

محمد صلاح وعائلته
محمد صلاح وعائلته
الإثنين، 24-02-2025 02:37 م
الوكيل الإخباري-   في مفاجأة لعشاق دراما رمضان، وخاصة متابعي المسلسل المصري "كامل العدد"، تنضم مكة محمد صلاح، ابنة النجم المصري محمد صلاح، إلى قائمة ضيوف الشرف في الموسم الثالث من المسلسل.اضافة اعلان


تظهر مكة خلال أحداث العمل من خلال مكالمة فيديو، في مشهد من المتوقع أن يكون أحد المفاجآت التي يحملها الموسم الجديد للجمهور.

وكشف المخرج خالد الحلفاوي عن انضمام مكة محمد صلاح للمشاركة في الجزء الثالث من العمل، الذي يُنتظر عرضه قريبًا. وقال لوسائل إعلام مصرية إنهم انتهوا من تصوير هذا الجزء، كما أن مكة انتهت من تصوير كل مشاهدها، حيث ستظهر كضيفة شرف، مضيفًا أنها ستضفي لمسة خاصة على الدراما والأحداث المثيرة التي ستتطور هذا العام.

قبل يومين، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم، أثناء تواصله مع أبطال الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد"، الذي يتم تصويره حاليًا في القاهرة.

وظهر أبطال المسلسل داخل الاستوديو وهم يتحدثون مع محمد صلاح عبر مكالمة فيديو، حيث عبروا عن سعادتهم الكبيرة بتلك المكالمة التي اعتبروها دعمًا معنويًا لهم أثناء التصوير.

وكشف مصدر من داخل كواليس المسلسل أن محمد صلاح كان من متابعي الجزء الأول والثاني من العمل، وأعجب بهما كثيرًا، مما دفعه إلى التواصل مع المخرج خالد الحلفاوي للتعبير عن إعجابه بالمسلسل وقصته وأداء أبطاله.

وأضاف المصدر أن الحلفاوي فوجئ بمكالمة محمد صلاح أثناء التصوير، حيث طلب منه النجم المصري التحدث مع فريق العمل وتوجيه التحية لهم. وأكد لهم أنه من جمهور المسلسل منذ الجزء الأول، وأنه متحمس لمشاهدة الجزء الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأشار المصدر إلى أن مكالمة صلاح كانت بمثابة دعم معنوي كبير لأبطال المسلسل، مما يزيد من مسؤوليتهم تجاه نجاح الجزء الثالث.

كامل العدد من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرية طلبة، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، إلى جانب عدد آخر من النجوم. المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

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