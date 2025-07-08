مكسيم خليل يشارك ميدانياً في إطفاء حرائق سوريا (فيديو)

الوكيل الإخباري- في موقف لافت، انضم الفنان السوري مكسيم خليل إلى فرق الإطفاء والمتطوعين المشاركين في السيطرة على حرائق الغابات المشتعلة في الساحل السوري منذ خمسة أيام، وسط تضامن واسع من الوسط الفني.

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وظهر خليل (46 عامًا) في مناطق الحريق، مشاركًا بنفسه في عمليات الإخماد، وقال إن مقطع فيديو لأفراد الإطفاء وهم يركضون هربًا من ألسنة اللهب، أثر فيه بشدة ودفعه للالتحاق ميدانيًا بالمهمة.



ويُعد خليل أول فنان سوري معروف يشارك على الأرض في جهود الإطفاء، إلى جانب الممثل جهاد عبدو الذي حضر بصفته الرسمية كمُدير لمؤسسة السينما، تزامنًا مع تصاعد دعوات الدعم والمساندة من الفنانين السوريين.



لاقى تصرفه إشادة واسعة من الجمهور السوري، الذي اعتبر مشاركته موقفًا إنسانيًا ومؤثرًا في لحظة حرجة تمر بها البلاد.

View this post on Instagram A post shared by عاطف نعنوع (@atefnanoua)