 
الأحد 2024-08-04 04:08 م
 
 

ملتقى" ظلال للثقافة والفنون" يختتم فعاليته الثقافية في مهرجان جرش

مهرجان جرش
مهرجان جرش




 

الأحد، 04-08-2024 03:41 م

 الوكيل الإخباري- اختتمت جمعية ملتقى ظلال للثقافة والفنون فعاليتها الثقافية وعروضها الفنية بعنوان "حكايا الشارع" في مهرجان جرش بدورته الـ38.


وامتد برنامج "حكايا الشارع" طوال خمسة أيام، تخللته فعاليات ثقافية وفنية للأطفال والعائلة، من عروض فنية مميزة ابتداءً من فقرة المنادي وصولاً إلى الحكواتي الذي قص حكايات سبيل الحوريات وقوس هادريان وشارع الأعمدة على لسان الدمية المتحركة "العم جلال" بمرافقة عزف العود. شارك في الفعالية العشرات من الزوار من داخل مدينة جرش وخارجها.


وفي تعقيبها على المهرجان، قالت مديرة جمعية ملتقى ظلال للثقافة والفنون، ريم عريضة، إن فكرة المهرجان جاءت لإثراء الحراك الثقافي في البلاد وأهميته الكبيرة في نهضة المجتمعات وتطورها، وأن مشاركة ملتقى ظلال للثقافة والفنون تهدف إلى تكريس وجود مساحة ثقافية تقدم فنوناً متنوعة تحاكي الأطفال.


وأضافت عريضة أن مدينة جرش الأثرية ستبقى بجمالها الخلاب ورونقها الخاص تمثل روح الأردنيين لبناء الجسور مع العالم بمختلف هوياته، انطلاقاً من قيم وثوابت الثقافة العربية في بناء هذه الحالة داخل ربوع الوطن.


وأشارت عريضة إلى أن مهرجان جرش بطابعه الخاص له مكانة هامة في توضيح أهم العادات ومختلف الثقافات الخاصة بمختلف الشعوب، لافتةً إلى أن المهرجان منح المدينة مكانة ثقافية ملهمة، بجانب المكانة التاريخية والأثرية لها.


وتابعت: "إننا في جمعية ظلال نتقدم بجزيل الشكر للقائمين على مهرجان جرش ممثلين بوزارة الثقافة وإدارة المهرجان وكافة العاملين على الجهود المتميزة في تعزيز العمل الثقافي وإتاحة الفرصة للمراكز والجمعيات الفنية والثقافية للمساهمة في هذا الحدث الثقافي الفني العريق".


يشار إلى أن جمعية ملتقى ظلال للثقافة والفنون تأسست عام 2019 بموجب قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات ضمن اختصاص وزارة الثقافة، حيث تهدف الجمعية إلى المحافظة على الثقافة والتراث والفنون والآداب وتطويرها ورفع الوعي بها وصقل المهارات الفردية والجماعية الرياضية لليافعين والأطفال والشباب والعائلة والمجتمع بشكل عام.





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