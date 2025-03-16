ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل "قلبي ومفتاحه"

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "قلبي ومفتاحه" تطورات درامية مثيرة، حيث بدأت بمواجهة حاسمة بين عزت (آسر ياسين) والشناوي (أشرف عبدالباقي)، لتدخل الشرطة وتكتشف جثة باسم فهيم (بيجو) في صندوق السيارة، ما يُضعف موقف عزت.

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في الوقت نفسه، يحاول أسعد (دياب) التلاعب بمشاعر ميار (مي عز الدين)، بإرسال فيديو يسيء إلى عزت، ويقنعها بأنه شخص سيئ. بينما يكتشف عزت في التحقيقات أن أسعد وبكار قد تآمرا عليه.



تكشف شروق خطيبة بكار عن أدلة تدين أسعد، ما يقلب مجريات التحقيق. وفي النهاية، يتم القبض على أسعد بتهمة القتل، وتعود ميار إلى شاليه الساحل لتجد عزت، مما يعيد العلاقة بينهما وتنتهي الحلقة بلحظة رومانسية.



حازت النهاية على إعجاب الجمهور، حيث عبروا عن مشاعر الحماس والتأثر على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بوجود جزء ثانٍ من المسلسل.

ET بالعربي