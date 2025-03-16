ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل "قلبي ومفتاحه"

في الوقت نفسه، يحاول أسعد (دياب) التلاعب بمشاعر ميار (مي عز الدين)، بإرسال فيديو يسيء إلى عزت، ويقنعها بأنه شخص سيئ. بينما يكتشف عزت في التحقيقات أن أسعد وبكار قد تآمرا عليه.
تكشف شروق خطيبة بكار عن أدلة تدين أسعد، ما يقلب مجريات التحقيق. وفي النهاية، يتم القبض على أسعد بتهمة القتل، وتعود ميار إلى شاليه الساحل لتجد عزت، مما يعيد العلاقة بينهما وتنتهي الحلقة بلحظة رومانسية.
حازت النهاية على إعجاب الجمهور، حيث عبروا عن مشاعر الحماس والتأثر على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بوجود جزء ثانٍ من المسلسل.
-
أخبار متعلقة
-
معركة النهروان والاغتيالات.. أبرز أحداث من مسلسل 'معاوية'
-
مسلسل "فهد البطل": مفاجآت جديدة وصدمات غير متوقعة
-
مسلسل 'ولاد الشمس' الحلقة الأخيرة: لحظات مؤثرة وتحقيق الأحلام
-
الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد 3: أحداث مثيرة وظهور مفاجئ ليسرا
-
انضمام نجوم جدد إلى مسلسل "تحت الأرض" مع بدء تصويره في سوريا
-
إحسان الترك في ذمة الله بعد معاناة مع المرض
-
شاهد محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة ذهبية عيار 24
-
لأول مرة.. عمرو دياب يكشف مسلسله المفضل في رمضان