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"ملكة جمال الكون" تحصد الملايين.. تامر حسني والشامي في دويتو غير مألوف - فيديو

غه6ق
تامر حسني و الفنان السوري الشامي
 
الأحد، 25-05-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري-   بعد حملة تشويق واسعة، أطلق النجم تامر حسني دويتو جديدًا مع الفنان السوري الشامي بعنوان "ملكة جمال الكون"، محققًا تفاعلًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة في ساعات قليلة.

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المفاجأة الأبرز كانت غناء تامر باللهجة السورية، بينما غنّى الشامي بالمصرية، في تبادل لافت للهجات نال إعجاب الجمهور. وتميزت الأغنية بإيقاعاتها السريعة وكلماتها الخفيفة، فيما أخرج تامر حسني الكليب بنفسه، وصُوّر في لبنان بأجواء صيفية مبهجة.


شارك النجمان في كتابة كلمات الأغنية وتلحينها، وتولى التوزيع الشامي بالتعاون مع إليان دبس.

 

 
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