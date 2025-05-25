"ملكة جمال الكون" تحصد الملايين.. تامر حسني والشامي في دويتو غير مألوف - فيديو

المفاجأة الأبرز كانت غناء تامر باللهجة السورية، بينما غنّى الشامي بالمصرية، في تبادل لافت للهجات نال إعجاب الجمهور. وتميزت الأغنية بإيقاعاتها السريعة وكلماتها الخفيفة، فيما أخرج تامر حسني الكليب بنفسه، وصُوّر في لبنان بأجواء صيفية مبهجة.
شارك النجمان في كتابة كلمات الأغنية وتلحينها، وتولى التوزيع الشامي بالتعاون مع إليان دبس.
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