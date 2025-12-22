الإثنين 2025-12-22 01:31 م

ملك جبر الخواطر.. تامر حسني يتعهد بعلاج طفلة وتوظيف فتاة - فيديو

لاا
تامر حسني
الإثنين، 22-12-2025 12:42 م

الوكيل الإخباري-   تصدّر حفل الفنان المصري تامر حسني، الذي أُقيم في قصر عابدين يوم 20 ديسمبر، منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع مصوّرة لمواقف إنسانية له عقب انتهاء الحفل.

اضافة اعلان


وأظهر أحد المقاطع سيدة تطلب مساعدة حسني لعلاج طفلتها، فاستجاب على الفور ووجّهها للتواصل مع مدير أعماله للنظر في حالتها. كما تفاعل مع فتاة طلبت فرصة عمل، حيث وجّه مساعديه للتواصل معها ودراسة طلبها.


ويأتي الحفل ضمن فعالية دعمت مؤسسة "راعي مصر" لمساندة الأسر الأكثر احتياجاً.


وكان تامر حسني كشف مؤخراً عن تعرضه لأزمة صحية خضع خلالها لعملية جراحية دقيقة في الكلى بألمانيا، مؤكداً أنه فضل عدم الإعلان عن تفاصيلها سابقاً قبل الاطمئنان على صحته وشكر جمهوره على دعمهم.

 

 

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

فن ومشاهير يسرا خارج الموسم الرمضاني 2026

اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط

أخبار محلية اختتام برنامج تدريبي لزيادة مهارات الإعلام الرقمي لمسؤولي التربية في إقليم الوسط

نه

فن ومشاهير صدمة في وسط الفني ..وفاة فنان لبناني مشهور

الدولار

أسواق ومال انخفاض الدولار عالميا

جامعة مؤتة

أخبار محلية يوم علمي بكلية الآداب في جامعة مؤتة

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي

ازمة سير

شؤون برلمانية نائب يفجر مفاجأة حول عدد السيارات غير المرخصة في الأردن

لاا

فن ومشاهير ملك جبر الخواطر.. تامر حسني يتعهد بعلاج طفلة وتوظيف فتاة - فيديو



 






الأكثر مشاهدة