ملك جبر الخواطر.. تامر حسني يتعهد بعلاج طفلة وتوظيف فتاة - فيديو

وأظهر أحد المقاطع سيدة تطلب مساعدة حسني لعلاج طفلتها، فاستجاب على الفور ووجّهها للتواصل مع مدير أعماله للنظر في حالتها. كما تفاعل مع فتاة طلبت فرصة عمل، حيث وجّه مساعديه للتواصل معها ودراسة طلبها.
ويأتي الحفل ضمن فعالية دعمت مؤسسة "راعي مصر" لمساندة الأسر الأكثر احتياجاً.
وكان تامر حسني كشف مؤخراً عن تعرضه لأزمة صحية خضع خلالها لعملية جراحية دقيقة في الكلى بألمانيا، مؤكداً أنه فضل عدم الإعلان عن تفاصيلها سابقاً قبل الاطمئنان على صحته وشكر جمهوره على دعمهم.
-
