ملك زاهر تطمئن جمهورها بعد تعافيها من أزمتها الصحية

الوكيل الإخباري- طمأنت الفنانة ملك زاهر جمهورها بشأن حالتها الصحية، بعد تعافيها من الوعكة المفاجئة التي ألمّت بها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها باتت بحالة جيدة.

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وشاركت ملك متابعيها عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، صورًا وفيديوهات من أحدث ظهور لها برفقة والدها الفنان أحمد زاهر، خلال تكريمهما على نجاحهما في مسلسل "سيد الناس"، حيث ظهرا معًا على السجادة الحمراء وهما يلتقطان الصور التذكارية.



ووجّهت ملك رسالة شكر لجمهورها على دعمهم ودعواتهم، وعلّقت:

"كنت مخضوضة جدًا على نفسي، والموضوع كان مرعب، خصوصًا إننا ما كناش عارفين التشخيص في البداية، بس كنت حابة أشارككم الحقيقة.. والحمد لله أنا دلوقتي بخير وأحسن من غيري."



وكانت ملك قد كشفت أن حالتها الصحية شُخّصت لاحقًا على أنها "حساسية في الدم"، مشيرة إلى أن الأعراض كانت غامضة في البداية وأثارت قلقها وأسرتها.