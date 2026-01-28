الأربعاء 2026-01-28 11:34 ص

مليون طلب على تذاكر حفل راشد الماجد في الرياض

النجم السعودي راشد الماجد
النجم السعودي راشد الماجد
 
الأربعاء، 28-01-2026

الوكيل الإخباري-   نفدت تذاكر حفل النجم السعودي راشد الماجد ضمن موسم الرياض بنسخته السادسة، بعد أن بلغ الإقبال عليها رقمًا قياسيًا، وسط تهافت كبير من الجمهور على شرائها لحضور الأمسية المرتقبة التي تحمل عنوان "وعاد راشد"، في واحدة من أكثر حفلات الموسم جماهيرية.

نفاد تذاكر حفل راشد الماجد في الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن بلوغ عدد الطلبات على شراء التذاكر أكثر من مليون. ونشر بوستر الحفل الذي نفدت تذاكره بالكامل، قائلاً:
"بعد أكثر من مليون طلب على التذاكر، راشد دائمًا غير".

ويُقام الحفل الذي يعود من خلاله الفنان إلى إحياء الحفلات الجماهيرية يوم الجمعة 30 يناير/كانون الثاني الحالي، على مسرح محمد عبده أرينا، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

ولاقت تدوينة آل الشيخ تفاعلًا كبيرًا من جمهور الفنان، إذ طالب بعضهم بإقامة حفل إضافي لعدم تمكنهم من الحصول على تذاكر. وقال أحدهم:

"نبي ليلة إضافية يا أبو ناصر عشان نفسي أحضر وما قدرت أحجز من قوة الضغط"،
بينما كتب آخر: "يعني ما يمدي نحجز… طارت"، وأضاف ثالث: "يا قلبي يستاهل، أتمنى لو أقدر أحضر له، صارلي 4 سنوات وأنا يوميًا أدخل أشيك حساباته وأشوف أخباره".

 
 


