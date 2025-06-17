ممثلة أسترالية تودّع ابنها بجنازة مؤثرة بعد فشل محاولة تجميده – صور

وكانت ماكان، المعروفة بمشاركتها في برامج على قناة Channel [V] مثل Blog Party وClublife، قد أعلنت في وقت سابق عن انتحار ابنها أتريو (13 عامًا)، بعد معاناة طويلة من التنمر المدرسي، استمرت لأشهر.
وفي محاولة يائسة لإنقاذ ما تبقى من أمل، أطلقت كلير نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبت فيه بجمع 300 ألف دولار خلال أسبوع واحد لحفظ جثمان ابنها بالتجميد على أمل إعادته إلى الحياة في المستقبل، حسب ما ذكرت صحيفة Metro البريطانية. ورغم التفاعل العاطفي والدعم الواسع، لم تتمكن من الوصول إلى المبلغ المطلوب في المهلة المحددة.
وأُقيمت مراسم الجنازة في كنيسة "ماري إمّاكوليت" بمدينة سيدني، بحضور الأصدقاء والعائلة، الذين ودّعوا أترِيو وسط مشاعر حزينة. وشهدت المراسم عرض مقاطع مصورة للراحل، بينما ألقت والدته كلمة مؤثرة قالت فيها:
"كنت أعز أصدقائي... أنقذتني من العدم، وأدخلت الفرح في حياتي حين لم يكن فيها شيء"، مضيفة أن اسمه مستوحى من بطل فيلم The NeverEnding Story.
وتعهدت كلير خلال كلمتها أن تكرّس حياتها لمحاربة ظاهرة التنمر، قائلة:
"أنا آسفة إن كنت فشلت في حمايتك... لكن العالم اليوم يعرف اسمك، وقصتك، ورسالتك".
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