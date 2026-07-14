ممثلة تركية تدخل القفص الذهبي بعد قصة حب استمرت عامين - فيديو

الوكيل الإخباري- دخلت الفنانة التركية بيران داملا سونماز القفص الذهبي، وتزوجت من إيلكاي أكينجي في حفل زفاف اقتصر على أفراد العائلة والمقربين.



وانتشرت الصور الأولى من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حافظ الثنائي على علاقتهما بعيداً عن الأضواء، قبل أن يعلنا ارتباطهما رسمياً عقب قصة حب استمرت نحو عامين.

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