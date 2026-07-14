ممثلة تركية تدخل القفص الذهبي بعد قصة حب استمرت عامين - فيديو

وانتشرت الصور الأولى من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حافظ الثنائي على علاقتهما بعيداً عن الأضواء، قبل أن يعلنا ارتباطهما رسمياً عقب قصة حب استمرت نحو عامين.
DAMLA SÖNMEZ EVLENDİ— birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) July 12, 2026
♦️Damla Sönmez 3 yıllık sevgilisi İlkay Akıncı ile bu akşam Nikah Masasına oturdu. Başarılı oyuncuya bir ömür mutluluklar diliyoruz. 🧿 pic.twitter.com/fCci4oQ53E
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