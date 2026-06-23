ممثلة شهيرة توثق لحظة سرقة منزلها وتطلب المساعدة - فيديو

وأوضحت أن السارق استولى على هاتف زوجها المخرج محمد عبد العزيز وهاتف ابنها، كما نشرت صورًا ومقاطع توثق المشتبه به، مطالبةً كل من يتعرف عليه بإبلاغ الجهات الأمنية أو التواصل معها للمساعدة في استعادة المسروقات.
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