ممثلة شهيرة توثق لحظة سرقة منزلها وتطلب المساعدة - فيديو

الوكيل الإخباري- أعلنت الممثلة السورية رنا ريشة تعرض منزلها للسرقة، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام.

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وأوضحت أن السارق استولى على هاتف زوجها المخرج محمد عبد العزيز وهاتف ابنها، كما نشرت صورًا ومقاطع توثق المشتبه به، مطالبةً كل من يتعرف عليه بإبلاغ الجهات الأمنية أو التواصل معها للمساعدة في استعادة المسروقات.

