ممثلة شهيرة جدّاً تكشف عن إصابة إبنتها بمرض خطير

وقالت توم، عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، إن العائلة تبذل كل ما في وسعها لدعم إيلي ومساعدتها على التعافي، معربة عن أملها في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
ووجهت الممثلة رسالة مؤثرة إلى متابعيها، طالبتهم فيها بالدعاء لابنتها ومساندتها خلال رحلة العلاج، معبرة عن امتنانها لكل رسائل الدعم والتشجيع.
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