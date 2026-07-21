ممثلة شهيرة جدّاً تكشف عن إصابة إبنتها بمرض خطير

08:08 م

الوكيل الإخباري- كشفت الممثلة الأميركية لورين توم، إحدى نجمات مسلسل "Friends"، عن إصابة ابنتها إيلي، البالغة من العمر 25 عامًا، بسرطان العظام. اضافة اعلان





وقالت توم، عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، إن العائلة تبذل كل ما في وسعها لدعم إيلي ومساعدتها على التعافي، معربة عن أملها في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.



ووجهت الممثلة رسالة مؤثرة إلى متابعيها، طالبتهم فيها بالدعاء لابنتها ومساندتها خلال رحلة العلاج، معبرة عن امتنانها لكل رسائل الدعم والتشجيع.





