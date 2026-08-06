ممثلة شهيرة ضحية سرقة في بيروت.. كسروا زجاج سيارتها وسرقوا محتوياتها - فيديو

الوكيل الإخباري- تعرّضت الممثلة نور غندور لعملية سرقة في منطقة الرملة البيضاء بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعدما أقدم مجهولون على تكسير زجاج سيارتها وسرقة مقتنياتها الشخصية، قبل أن يفرّوا إلى جهة مجهولة.

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وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق لحظة وقوع عملية السرقة.