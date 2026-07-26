ممثلة لبنانية تكشف: فكرت أكثر من مرة في الطلاق - فيديو

وأوضحت، خلال برنامج "سوا على الخط"، أن الخلافات والشعور بعدم وجود أمور مشتركة كانا يدفعانهما للتفكير في الطلاق، إلا أن وجود أطفالهما كان السبب الرئيسي في استمرار زواجهما.
وأضافت شدياق أنها تحب الحرية كثيرًا، لكنها فضّلت الحفاظ على أسرتها والاستمرار في حياتها الزوجية.
-
أخبار متعلقة
-
تركت بلدها وعملها من أجله.. فنانة عربية تكشف خيانة قلبت حياتها
-
مي عز الدين تخوض تجربة جديدة في عالم الأزياء - شاهد
-
ماغي بو غصن تعلن تفاصيل عملها الجديد لرمضان 2027 - فيديو
-
ما حقيقة خلاف راغب علامة مع جيرانه؟ شقيقه يجيب
-
مكالمة بين فضل شاكر وفنانة شهيرة تشعل الحديث.. ما القصة؟
-
أنباء عن حمل نجوى كرم بطفلها الأول بعمر الـ60
-
وفاة ممثل شهير - صورة
-
حفيد جديد لجورج وسوف وهذا إسمه