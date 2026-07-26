ممثلة لبنانية تكشف: فكرت أكثر من مرة في الطلاق - فيديو

الوكيل الإخباري- كشفت الممثلة اللبنانية أرزة شدياق أنها فكرت أكثر من مرة في الانفصال عن زوجها، مؤكدة أن زوجها راشد راوده التفكير نفسه خلال فترات الخلاف بينهما.



وأوضحت، خلال برنامج "سوا على الخط"، أن الخلافات والشعور بعدم وجود أمور مشتركة كانا يدفعانهما للتفكير في الطلاق، إلا أن وجود أطفالهما كان السبب الرئيسي في استمرار زواجهما.



وأضافت شدياق أنها تحب الحرية كثيرًا، لكنها فضّلت الحفاظ على أسرتها والاستمرار في حياتها الزوجية.

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