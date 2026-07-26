الأحد 2026-07-26 02:16 م

ممثلة لبنانية تكشف: فكرت أكثر من مرة في الطلاق - فيديو

سشي
أرزة شدياق
 
الأحد، 26-07-2026 02:07 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الممثلة اللبنانية أرزة شدياق أنها فكرت أكثر من مرة في الانفصال عن زوجها، مؤكدة أن زوجها راشد راوده التفكير نفسه خلال فترات الخلاف بينهما.

وأوضحت، خلال برنامج "سوا على الخط"، أن الخلافات والشعور بعدم وجود أمور مشتركة كانا يدفعانهما للتفكير في الطلاق، إلا أن وجود أطفالهما كان السبب الرئيسي في استمرار زواجهما.

وأضافت شدياق أنها تحب الحرية كثيرًا، لكنها فضّلت الحفاظ على أسرتها والاستمرار في حياتها الزوجية.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سشي

فن ومشاهير ممثلة لبنانية تكشف: فكرت أكثر من مرة في الطلاق - فيديو

وزير الطاقة: إنتاج غاز الريشة سيصل إلى 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول 2029

أخبار محلية وزير الطاقة: إنتاج غاز الريشة سيصل إلى 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول 2029

بنك الأردن يطلق حملة القرض السكني مع استرداد نقدي وبإجراءات سهلة وسريعة

أخبار الشركات بنك الأردن يطلق حملة القرض السكني مع استرداد نقدي وبإجراءات سهلة وسريعة

البنك الأهلي الأردني يكرّم سفراء الاستدامة تقديرًا لجهودهم في ترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة

أخبار الشركات البنك الأهلي الأردني يكرّم سفراء الاستدامة تقديرًا لجهودهم في ترسيخ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة

صي

منوعات تارت البسكويت بالفواكه الصيفية.. حلوى باردة ومنعشة دون فرن

سيناريو معقد .. خطة أميركية لاقتحام منشآت إيران النووية

عربي ودولي سيناريو معقد .. خطة أميركية لاقتحام منشآت إيران النووية

swd

تكنولوجيا هل يشكل البلوتوث خطرًا على هاتفك؟ خبراء يوضحون

154 شركة أردنية وكورية تشارك بمهرجان اقتصادي وثقافي لتعزيز التعاون

اقتصاد محلي 154 شركة أردنية وكورية تشارك بمهرجان اقتصادي وثقافي لتعزيز التعاون



 
 






الأكثر مشاهدة

 