ممثلة مخضرمة تكسر سنوات الابتعاد بعمل جديد

الوكيل الإخباري- تعود الفنانة المصرية المخضرمة نبيلة عبيد إلى التمثيل بعد غياب سنوات، من خلال مسلسل إذاعي بعنوان "يا ابنتي لا تحيريني معك"، المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس.

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وتدور أحداث العمل حول حوار عميق بين أم وابنتها الجامعية، يكشف صراع الأجيال واختلاف وجهات النظر بينهما، بعد أن تعلن الابنة رغبتها في التفكير بالزواج، ما يثير قلق والدتها.



ولا يقتصر النقاش على الزواج، بل يمتد إلى قضايا الحب والطلاق والصداقة والحرية الشخصية، في إطار يسلط الضوء على الفجوة الفكرية بين الجيلين، والتحولات الاجتماعية والفكرية في المجتمع.