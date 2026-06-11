ممثلة مخضرمة تكسر سنوات الابتعاد بعمل جديد

وتدور أحداث العمل حول حوار عميق بين أم وابنتها الجامعية، يكشف صراع الأجيال واختلاف وجهات النظر بينهما، بعد أن تعلن الابنة رغبتها في التفكير بالزواج، ما يثير قلق والدتها.
ولا يقتصر النقاش على الزواج، بل يمتد إلى قضايا الحب والطلاق والصداقة والحرية الشخصية، في إطار يسلط الضوء على الفجوة الفكرية بين الجيلين، والتحولات الاجتماعية والفكرية في المجتمع.
ويُبرز العمل أحيانًا الابنة بصورة أكثر وعيًا بمتغيرات العصر، مقابل أم تحاول فهم أفكار الجيل الجديد والتكيف معها.
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