السبت 2026-06-13 11:48 ص

ممثلة مخضرمة تكسر سنوات الابتعاد بعمل جديد

ثبقصث
نبيلة عبيد
 
الخميس، 11-06-2026 03:51 م

الوكيل الإخباري-  تعود الفنانة المصرية المخضرمة نبيلة عبيد إلى التمثيل بعد غياب سنوات، من خلال مسلسل إذاعي بعنوان "يا ابنتي لا تحيريني معك"، المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس.

اضافة اعلان


وتدور أحداث العمل حول حوار عميق بين أم وابنتها الجامعية، يكشف صراع الأجيال واختلاف وجهات النظر بينهما، بعد أن تعلن الابنة رغبتها في التفكير بالزواج، ما يثير قلق والدتها.


ولا يقتصر النقاش على الزواج، بل يمتد إلى قضايا الحب والطلاق والصداقة والحرية الشخصية، في إطار يسلط الضوء على الفجوة الفكرية بين الجيلين، والتحولات الاجتماعية والفكرية في المجتمع.


ويُبرز العمل أحيانًا الابنة بصورة أكثر وعيًا بمتغيرات العصر، مقابل أم تحاول فهم أفكار الجيل الجديد والتكيف معها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زين ترعى برومين سباق السيدات 2026

أخبار الشركات زين ترعى برومين سباق السيدات 2026

غرفة تجارة عمّان

أخبار محلية تجارة عمان والسفارة التشيكية تبحثان فرص الاستثمار والتعاون

دمار واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الاردن

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون

عربي ودولي عون: لبنان أمام خيار بناء دولة تحتكر السلاح أو البقاء رهينة منطق الميليشيات

شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

أخبار محلية شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب أخبر نتنياهو بأن الصفقة مع إيران رائعة



 
 






الأكثر مشاهدة

 