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ممثل " باب الحارة " ينام على الطريق ويبيع الحلوى بعد ان خسر كل شيء

ممثل " باب الحارة " ينام على الطريق ويبيع الحلوى بعد ان خسر كل شيء
نجوم مسلسل باب الحارة
 
الأحد، 20-07-2025 08:04 ص

الوكيل الإخباري-   تصدّر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لنجم "باب الحارة" وهو في حالة صعبة خلال تواجده في الشارع وهو يعمل في البيع.

وفي التفاصيل، أثار مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة، بعد أن ظهر فيه الممثل السوري أيهم عيادة، الذي شارك في مسلسل "باب الحارة"، وهو ينام على الطريق على طاولة يبيع عليها الحلوى، بعد أن خسر كل شيء، ولم يشارك في أي عمل تمثيلي، كما خسر منزله بسبب الحرب، فأصبحت حالته صعبة، وناشد من خلال الشخص الذي صوّره، مساعدة المخرجين والمنتجين له حتى يعود إلى التمثيل من جديد.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، معبّرين عن حزنهم، وعن استعداد العديد منهم لمساعدته بأي طريقة.

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