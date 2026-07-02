ممثل روسي يُعثر عليه ميتًا بعد رحلة صيد

12:49 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الروسية العثور على جثة الممثل الروسي ألكسندر فيسوكوفسكي في نهر أوكا بمدينة موسكو، بعد اختفائه خلال رحلة صيد برفقة ابنه قرب منطقة بوشينسكي. اضافة اعلان





ووفق لجنة التحقيق الرئيسية في مقاطعة موسكو، فقد ابتعد الممثل باتجاه مجرى النهر قبل انقطاع الاتصال به، ما أدى إلى إطلاق عمليات بحث واسعة شارك فيها محققون وغواصون من وزارة الطوارئ الروسية وفرق الإنقاذ.



وأكدت السلطات الروسية فتح تحقيق أولي للوقوف على ملابسات الحادث، فيما يواصل المحققون جمع الأدلة في موقع العثور على الجثة.





