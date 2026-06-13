ممثل سوري يُثير الجدل بتصريحاته!

وقال خليل، خلال ظهوره في برنامج "منا وفينا" مع الإعلامية هبة حيدري، إنه لا يخشى الموت، موضحاً أنه سبق أن مرّ بتجربة وصفها بأنها شبيهة به.
وتناول الفنان السوري مفهوم الموت من منظور فلسفي وإنساني، معتبراً أن التفكير فيه جزء طبيعي من وعي الإنسان بوجوده، وأنه لا يقتصر على صورة واحدة بل يمكن أن يُختبر بأشكال شعورية ونفسية متعددة.
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