السبت 2026-06-13 06:34 م

ممثل سوري يُثير الجدل بتصريحاته!

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 13-06-2026 05:39 م
الوكيل الإخباري-   أثارت تصريحات الفنان السوري مكسيم خليل حول الموت والوجود تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وقال خليل، خلال ظهوره في برنامج "منا وفينا" مع الإعلامية هبة حيدري، إنه لا يخشى الموت، موضحاً أنه سبق أن مرّ بتجربة وصفها بأنها شبيهة به.

وتناول الفنان السوري مفهوم الموت من منظور فلسفي وإنساني، معتبراً أن التفكير فيه جزء طبيعي من وعي الإنسان بوجوده، وأنه لا يقتصر على صورة واحدة بل يمكن أن يُختبر بأشكال شعورية ونفسية متعددة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

ادارة السير

أخبار محلية السير تضبط عددا من المركبات ارتكب سائقوها مخالفات القياده بشكل استعراضي ومتهور

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحيي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي ترامب وزيلينسكي يشاركان الثلاثاء في جلسة عمل لمجموعة السبع

إصابة شخص بحادث دهس شمالي العاصمة وحالته العامة متوسطة

أخبار محلية إصابة شخص بحادث دهس في العاصمة

تعبيرية

طب وصحة إذا كنت تتناول الطعام بسرعة.. احذر هذا ما قد يحدث لجسمك!

تعبيرية

فن ومشاهير ممثل سوري يُثير الجدل بتصريحاته!

الأمن العام

أخبار محلية الأمن يوضّح ملابسات فيديو المشاجرة الذي يجري تداوله في شفا بدران

مركز إربد الثقافي

أخبار محلية انطلاق المؤتمر الطبي الدولي الـ13 في إربد الخميس



 
 






الأكثر مشاهدة

 