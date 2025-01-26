ممثل سوري يحذر من فوضى حمص: الوضع خطير جدا - فيديو

الوكيل الإخباري- في فيديو نشره مساء السبت على حسابه في فيسبوك، علق الممثل السوري جمال سليمان على ما يجري في حمص، مؤكداً أن ما يحدث هناك أمر "خطير جداً" إثر وقوع حوادث قتل على يد مسلحين.

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ودعا إلى محاكمة المجرمين بطرق قانونية دون اللجوء إلى "الانتقامات الفردية" أو العنف العشوائي.

كما حذر من الفوضى ومن الانجرار إلى العنف وحمل السلاح، مشدداً على ضرورة تنفيذ العدالة عبر القضاء.



تصريحات سليمان أثارت جدلاً واسعاً بين متابعيه، بين مؤيدين لما قاله وآخرين ربطوا الحادثة بما وصفوه بـ "فلول النظام" الذين رفضوا تسليم أسلحتهم.

#جمال_سليمان #العدالة #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/CNpmrjdcrc January 26, 2025