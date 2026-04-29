ممثل شهير يتعرّض لذبحة صدرية حادة - صورة

الوكيل الإخباري- تعرّض الممثل التركي الشاب أوكتاي تشوبوك لذبحة صدرية حادة ومفاجئة، استدعت نقله بشكل عاجل إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة البرتغالية لشبونة.



وكشفت الصحفية التركية بيرسان ألتونتاش أن الممثل البالغ من العمر 30 عاماً، والذي لم يكن يعاني سابقاً من أي مشاكل في القلب، داهمته الوعكة الصحية أثناء تواجده مع والدته في رحلة عمل بالبرتغال. ورغم استقرار حالته نسبياً، إلا أنه لا يزال تحت المراقبة الدقيقة في قسم العناية المركزة.

اضافة اعلان