ممثل لبناني يفاجئ الجمهور بزواجه بصور رومانسية مع زوجته - صور

الوكيل الإخباري- بعد إعلانه دخوله القفص الذهبي قبل 3 أشهر وزواجه من الشابة السورية هايا يوسف، نشر الممثل عبدو شاهين صورًا رومانسية عبر حسابه على "إنستغرام" برفقة زوجته.

اضافة اعلان



وعلّق شاهين على الصور قائلاً: "ثمرة الحب والحياة وطن خاص بيننا"، مضيفًا: "بيت يجمع ياسمين الشام وشجر الصنوبر في بيروت".



