ممثل لبناني يفاجئ الجمهور بزواجه بصور رومانسية مع زوجته - صور

وعلّق شاهين على الصور قائلاً: "ثمرة الحب والحياة وطن خاص بيننا"، مضيفًا: "بيت يجمع ياسمين الشام وشجر الصنوبر في بيروت".
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