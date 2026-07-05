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ممثل مصري مشهور يكشف تفاصيل مرض ابنته

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أحمد زاهر و إبنته نور
 
الأحد، 05-07-2026 02:25 م
الوكيل الإخباري-   تحدث الفنان المصري أحمد زاهر عن الحالة الصحية لابنته نور، كاشفًا تفاصيل معاناتها مع مرض الغدة الدرقية، ومشيرًا إلى شعوره المستمر بالذنب لاعتقاده أنه نقل إليها المرض وراثيًا.اضافة اعلان


وخلال ظهوره في برنامج منا وفينا، أوضح زاهر أنه سبق وأُصيب بمرض في الغدة الدرقية، ولا يزال يتلقى العلاج، لافتًا إلى أن ابنته نور أُصيبت بالمرض نفسه بعد ولادتها، ما جعله يشعر بمسؤولية كبيرة رغم إيمانه بالقضاء والقدر.

وأضاف أن أكثر ما يؤلمه هو معاناة ابنته من أعراض المرض، مثل زيادة الوزن، وبحة الصوت، والشعور بالاختناق أثناء البكاء، وهي أعراض مرّ بها شخصيًا، ما يدفعه أحيانًا للعزلة والبكاء بعيدًا عن أسرته.

وأشار إلى أنه يتابع حالتها مع عدة أطباء ويعمل على تعديل الخطة العلاجية، مؤكدًا أن حالتها شهدت تحسنًا تدريجيًا مؤخرًا. كما استعاد تجربته مع المرض، موضحًا أنه عانى سابقًا من نوبات نوم مفاجئة تسببت له بحادث أثناء القيادة، قبل أن تستقر حالته بعد الالتزام بالعلاج.
 
 


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