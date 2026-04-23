"ممنوع تقلدني".. رسالة مفاجئة من أحمد العوضي لجمهوره!

ونشر العوضي مقطع فيديو من ظهوره في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدث خلاله عن رغبته الدائمة في تقديم أعمال درامية تعبّر عن الناس البسطاء وتصل إلى قلوبهم.
وأضاف: "ببقى كل همي كل سنة إني أعمل مسلسل الناس والبيوت يلمسهم، لأني من منطقة شعبية، وبحب أقدم للناس اللي أنا منهم أعمال يحبوها ويتفاعلوا معها، ويحسوا إن أحمد واحد منهم، وإن أنا قريب منهم وهم قريبين مني، حتى لو تشابهت الأعمال وبقيت شعبي، من غير ما أصدّر لهم حاجة ما ينفعش يقلدوني فيها، ده المهم وده دوري".
واختتم العوضي رسالته قائلًا: "ممنوع تقلدني في حاجة وحشة.. دي مسؤوليتي".
