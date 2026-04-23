الخميس 2026-04-23 08:52 ص

"ممنوع تقلدني".. رسالة مفاجئة من أحمد العوضي لجمهوره!

أحمد العوضي
الوكيل الإخباري-   وجّه أحمد العوضي رسالة واضحة إلى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أكد فيها سعيه لتقديم أعمال تلامس الناس دون أن تحمل تأثيرات سلبية، مشددًا على التزامه بمسؤوليته الفنية ورفضه الترويج لأي سلوكيات خاطئة.

ونشر العوضي مقطع فيديو من ظهوره في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدث خلاله عن رغبته الدائمة في تقديم أعمال درامية تعبّر عن الناس البسطاء وتصل إلى قلوبهم.


وأضاف: "ببقى كل همي كل سنة إني أعمل مسلسل الناس والبيوت يلمسهم، لأني من منطقة شعبية، وبحب أقدم للناس اللي أنا منهم أعمال يحبوها ويتفاعلوا معها، ويحسوا إن أحمد واحد منهم، وإن أنا قريب منهم وهم قريبين مني، حتى لو تشابهت الأعمال وبقيت شعبي، من غير ما أصدّر لهم حاجة ما ينفعش يقلدوني فيها، ده المهم وده دوري".


واختتم العوضي رسالته قائلًا: "ممنوع تقلدني في حاجة وحشة.. دي مسؤوليتي".

 
 


