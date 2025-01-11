"ممنوع من الخروج".. تطورات الحالة الصحية لمحمد منير

الوكيل الإخباري- ما زال المطرب المصري محمد منير يعاني من الأزمات الصحية التي تلاحقه منذ فترة طويلة، حيث يتواجد داخل منزله وسط رعاية مكثفة من أفراد عائلته.

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ومنعت الحالة الصحية للفنان من حضور تكريمه بحفل "يوم الثقافة"، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، ولذلك قام وزير الثقافة بزيارته في منزله ليسلمه درع تكريمه.

محمد منير ممنوع من الخروج بتعليمات الأطباء

وكشف مصدر مقرب من الفنان في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن حالته الصحية غير مستقرة بشكل كبير وتستلزم المتابعة الدورية والذهاب إلى المستشفى بين الحين والآخر، كما أن الفريق الطبي المعالج له طلب منه الراحة التامة وعدم الخروج من المنزل خلال هذه الفترة، نظراً لبرودة الطقس التي من الممكن أن تتسبب له في مضاعفات خطيرة.



وأضاف المصدر أن محمد منير يعاني من بعض المشكلات في الرئة، لذلك كان هناك قلق من الأطباء من فكرة تركه لمنزله وذهابه إلى الحفلات والفعاليات الفنية خلال هذه الأيام، لأنه من الممكن أن يتسبب ذلك في إصابته بالتهاب رئوي أو نزلات برد قد تتطور وتؤثر عليه بشكل كبير.



وتابع المصدر أن ملخص الحالة الصحية للفنان المصري هو أنه يعاني من أمراض الكبد، حيث أصيب بتليف جزء كبير منه، هذا بجانب إصابته بأمراض الكلى، فكفاءة إحدى كليتيه أصبحت ضعيفة للغاية، والأخرى تعمل بكفاءة قليلة أيضاً.



يذكر أن الفنان محمد منير كان قد عبر عن سعادته الكبيرة لزيارة وزير الثقافة المصري له بمنزله، وتسليمه درع تكريمه كأحد رموز الفن والثقافة المصري والعربي، وكتب منير: "كم أنا فخور بهذه الزيارة التي حملت بكل تفاصيلها المحبة والتقدير الكبيرين، وأعلن بكل فخر واعتزاز سعادتي الكبيرة بالجائزة في يوم الثقافة".



وأضاف منير تعبيراً عن سعادته بالزيارة والتكريم: "اليوم أشعر أنني حصلت على كل الجوائز من بلدي.. فكنت دائماً صناعة مصرية.. أدام الله مصر".