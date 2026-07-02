منافسة سينمائية جديدة بين العوضي وياسمين في صيف 2026

أعلن أحمد العوضي طرح فيلمه شمشون ودليلة في 8 يوليو/تموز، ليخوض أولى بطولاته السينمائية، فيما تعود ياسمين عبد العزيز إلى السينما عبر فيلم خلي بالك من نفسك مع أحمد السقا، والمقرر عرضه في 22 يوليو/تموز، ما يشعل المنافسة في الموسم الصيفي.
وكان النجمان قد تنافسا أيضًا في دراما رمضان 2026، من خلال مسلسلي "علي كلاي" للعوضي و"وننسى اللي كان" لياسمين، في ظل اهتمام جماهيري واسع ومقارنات مستمرة بين أعمالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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