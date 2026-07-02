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منافسة سينمائية جديدة بين العوضي وياسمين في صيف 2026

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تعبيرية
 
الخميس، 02-07-2026 10:32 ص
الوكيل الإخباري-   تتجدد المنافسة بين النجمين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، لكن هذه المرة في شباك التذاكر خلال موسم صيف 2026، بعد مواجهة درامية جمعتهما في رمضان، وسط ترقب جماهيري لمعرفة أي الفيلمين سيحقق نجاحًا أكبر.اضافة اعلان


أعلن أحمد العوضي طرح فيلمه شمشون ودليلة في 8 يوليو/تموز، ليخوض أولى بطولاته السينمائية، فيما تعود ياسمين عبد العزيز إلى السينما عبر فيلم خلي بالك من نفسك مع أحمد السقا، والمقرر عرضه في 22 يوليو/تموز، ما يشعل المنافسة في الموسم الصيفي.

وكان النجمان قد تنافسا أيضًا في دراما رمضان 2026، من خلال مسلسلي "علي كلاي" للعوضي و"وننسى اللي كان" لياسمين، في ظل اهتمام جماهيري واسع ومقارنات مستمرة بين أعمالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 


gnews

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