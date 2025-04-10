الخميس 2025-04-10 02:24 م
 

منة فضالي تكشف إصابة والدتها بالتهاب حاد في العين - صورة

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منة فضالي
 
الخميس، 10-04-2025 02:15 م

الوكيل الإخباري-  نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها على فيسبوك صورة لوالدتها، كشفت من خلالها عن إصابتها بالتهاب حاد في العينين، دون معرفة السبب. ووجهت منة سؤالاً لجمهورها حول ما قد يكون أصاب والدتها، قائلة: "أنا أمي صحيت لقت عينيها كده ممكن حد يقولي ده إيه ومش عاوزة تروح مستشفى".

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تفاعل الجمهور بشكل كبير مع استفسار منة، حيث أشار البعض إلى أن والدتها قد تكون مصابة بـ"الرَّمَد الربيعي" المنتشر في هذا الوقت من السنة، فيما نصح آخرون بضرورة استشارة طبيب مختص. بدورها، علقت منة على نصائح الجمهور قائلة: "شكراً ليكم جميعاً، بجد ألف شكر دكتور حازم ياسين اتصرف الحمد لله ربنا يحمي كل أهالينا".


جدير بالذكر أن منة فضالي شاركت في موسم رمضان الماضي في مسلسل "سيد الناس" إلى جانب عدد من الفنانين مثل عمرو سعد، إلهام شاهين، سلوى عثمان، وغيرهم، والمسلسل من إخراج محمد سامي وكتابة ورشة قلم.

 

لها

 

 

 
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