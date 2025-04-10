منة فضالي تكشف إصابة والدتها بالتهاب حاد في العين - صورة

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع استفسار منة، حيث أشار البعض إلى أن والدتها قد تكون مصابة بـ"الرَّمَد الربيعي" المنتشر في هذا الوقت من السنة، فيما نصح آخرون بضرورة استشارة طبيب مختص. بدورها، علقت منة على نصائح الجمهور قائلة: "شكراً ليكم جميعاً، بجد ألف شكر دكتور حازم ياسين اتصرف الحمد لله ربنا يحمي كل أهالينا".
جدير بالذكر أن منة فضالي شاركت في موسم رمضان الماضي في مسلسل "سيد الناس" إلى جانب عدد من الفنانين مثل عمرو سعد، إلهام شاهين، سلوى عثمان، وغيرهم، والمسلسل من إخراج محمد سامي وكتابة ورشة قلم.
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