منشور لتامر حسني يشعل السوشيال ميديا.. ما قصته؟

وشارك تامر حسني متابعيه عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي صورة جمعته بنجله آدم، عقب خروجهما من المسجد وأداء صلاة الجمعة .
وعلق حسني على الصورة، قائلاً: "بعدما صلينا الجمعة أنا والأستاذ آدم، وبعدما علمته يدعو لكل الناس وكل البلاد العربية"، واختتم منشوره بدعاء قال فيه: "اللهم انصر أمتنا العربية بأعظم نصر.. قولوا آمين يا رب العالمين".
وحصد منشور تامر حسني الآلاف من الإعجابات، وتلقى العديد من التعليقات الإيجابية بأخلاقياته وإنسانيته.
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