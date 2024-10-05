 
السبت 2024-10-05 07:49 م
 

منشور لتامر حسني يشعل السوشيال ميديا.. ما قصته؟

تامر حسني
تامر حسني
السبت، 05-10-2024 03:54 م

الوكيل الإخباري-   تصدّر اسم النجم المصري تامر حسني الترند على منصات التواصل الاجتماعي بفضل منشور تضمن صورة ودعاء، ليحصد آلاف التعليقات الإيجابية من متابعيه.

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وشارك تامر حسني متابعيه عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي صورة جمعته بنجله آدم، عقب خروجهما من المسجد وأداء صلاة الجمعة .


وعلق حسني على الصورة، قائلاً: "بعدما صلينا الجمعة أنا والأستاذ آدم، وبعدما علمته يدعو لكل الناس وكل البلاد العربية"، واختتم منشوره بدعاء قال فيه: "اللهم انصر أمتنا العربية بأعظم نصر.. قولوا آمين يا رب العالمين".


وحصد منشور تامر حسني الآلاف من الإعجابات، وتلقى العديد من التعليقات الإيجابية بأخلاقياته وإنسانيته.


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