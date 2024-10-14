منشور يُثير الجدل.. هل انفصلت نادين نسيب نجيم؟

نشرت نادين، عبر خاصية "الستوري" بحسابها، فيديو لفتاة في البحر مُرفقاً بأغنية "Unstoppable" للمغنية الأسترالية العالمية "سيا"، مُعلقةً: "يسعدني الإعلان عن زواجي رسمياً. لا. أنا عزباء وممتنة".
ولاقى المنشور تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد السوشيال ميديا صور نادين وخطيبها السوري نارين ناربيكيان، مصحوباً بعلامات الاستفهام. وتأتي حالة الجدل هذه بعد تداول أنباء في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري حول انفصال نادين نسيب عن خطيبها ومغادرتها لبنان بسبب الحرب.
وكان نارين ناربيكيان قد استغل مناسبة عيد ميلاد نادين في 7 فبراير (شباط) 2023، ليفاجئها أمام الجميع بطلب يدها للزواج أمام المدعوين. ونشرت الفنانة اللبنانية الفيديو بعدها على حسابها عبر "إنستغرام"، وأرفقته بالتعليق: "اليوم كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي، لكن الأمر انتهى بأنني أحتفل بحياتي وبحبي.. قلت نعم".
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