منصة شاهد تعرض السيرة الذاتية لفضل شاكر بعنوان "يا غايب"

الوكيل الإخباري- تستعد منصة "شاهد" المملوكة لمجموعة MBC لعرض السيرة الذاتية للفنان اللبناني فضل شاكر بعنوان "يا غايب"، ابتداءً من منتصف أبريل المقبل. المسلسل الذي تم تصويره في تركيا العام الماضي، يتناول حياة شاكر ومسيرته الفنية، ويشمل مشاهد تمثيلية تُجسد مراحل مختلفة من حياته، مع أداء الفنان الأردني عماد المحتسب بدور فضل شاكر.

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العمل الوثائقي، الذي نفذته شركة 2pure للإنتاج الفني، يأتي بتكتم شديد بالتعاون مع مجموعة MBC ومنصة "شاهد". واختير عنوان "يا غايب" نسبةً لأغنيته الشهيرة، التي تحمل طابعًا رومانسيًا يتناسب مع علاقته بجمهوره.



في سياق آخر، فضل شاكر يعلن عن إصدار "ميني ألبوم" جديد بمناسبة عيد الفطر، يتضمن مجموعة من الأغنيات الرومانسية بلهجات متعددة.