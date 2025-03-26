منصة شاهد تعرض السيرة الذاتية لفضل شاكر بعنوان "يا غايب"

العمل الوثائقي، الذي نفذته شركة 2pure للإنتاج الفني، يأتي بتكتم شديد بالتعاون مع مجموعة MBC ومنصة "شاهد". واختير عنوان "يا غايب" نسبةً لأغنيته الشهيرة، التي تحمل طابعًا رومانسيًا يتناسب مع علاقته بجمهوره.
في سياق آخر، فضل شاكر يعلن عن إصدار "ميني ألبوم" جديد بمناسبة عيد الفطر، يتضمن مجموعة من الأغنيات الرومانسية بلهجات متعددة.
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