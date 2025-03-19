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منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

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أرشيفية
 
الأربعاء، 19-03-2025 07:32 ص

الوكيل الإخباري- قررت نقابة المهن الموسيقية المصرية منع الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي من الغناء في البلاد، وذلك بعد اتهامها بالإساءة للمصريين وتقدم مدير أعمالها السابق بشكوى ضدها.

وبحسب ما ذكر موقع "القاهرة 24"، أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانا بمنع هيفاء وهبي من الغناء بمصر.

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وجاء في بيان النقابة: "نحيط سيادتكم علمًا بأنه بتاريخ 22 ديسمبر 2024 وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين - شهرته خالد التهامي، ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ 5 يناير 2025، صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق.


وتابع البيان: "بتاريخ 20 يناير 2025، تم إرسال طلب للمثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة والمحدد لها جلسة الاثنين 2 يناير 2025 بخطاب مسجل بعلم الوصول، وبتاريخ 2 يناير 2025، اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها، وقررت تأجيل التحقيق لجلسة الاثنين الموافق 10فبراير 2025 لحضور المشكو في حقها، وبتاريخ 10 فبراير 2025، اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها، وبناءً عليه تم صدور قرار لجنة التحقيقات بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية وصدر قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة التحقيقات بتاريخ 16 مارس 2025.


وأضافت النقابة في بيانها: "بناءً على الطلب المقدم منكم بشأن نتيجة التحقيقات الجارية مع الفنانة هيفاء وهبي في موضوع الشكوى المقدمة منكم ضدها. نفيدكم علما بأنه قد صدر قرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسة 16 مارس 2025، بعدم منح تصريح بالغناء للسيدة هيفاء محمد - وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية".

 

RT

 
 
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