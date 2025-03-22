منهم محمد رمضان.. فنانون يطرحون أغانٍ جديدة بمناسبة عيد الأم

الوكيل الإخباري- في إطار احتفالات عيد الأم، طرح عدد من نجوم الفن أغانٍ جديدة تهديها للأمهات بمناسبة هذه المناسبة الخاصة. من بينهم كاظم الساهر، محمد رمضان، رامي صبري، وزجزاج غانم.

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محمد رمضان أطلق أغنيته "بتحلوي" في الحلقة الـ 21 من برنامجه "مدفع رمضان"، واهداها إلى جميع أمهات مصر بمناسبة عيد الأم. الأغنية من كلمات محمد إبراهيم، وألحان إبراهيم إيهاب عبدالواحد، وتوزيع نادر حمدي. وقد لاقت الأغنية إعجاباً كبيراً عبر حسابه على إنستغرام، حيث أبدى متابعوه إعجابهم بالكلمات والفخامة.



أما كاظم الساهر، فقد طرح أغنيته الجديدة "أمي" بمشاركة الفنانة المغربية جنّات، مهديًا إياها إلى أمه وأمهات العالم بمناسبة عيد الأم. وشارك الساهر مقطعًا تشويقيًا للأغنية عبر حسابه على إنستغرام.



من جهة أخرى، طرح المطرب زجزاج غانم أغنيته "مولاتي" عبر قناته على يوتيوب، والمنصات الموسيقية، وقد تم تسجيلها في عام 2017 كهدية لوالدته. وتحدث غانم عن الظروف التي دفعته لتقديم الأغنية دون آلات موسيقية بسبب التكاليف.



رامي صبري أيضاً احتفل بعيد الأم بنشر مقطع فيديو له وهو يغني "ست الحبايب" على العود، موجهًا تهنئة خاصة للأمهات عبر حسابه على إنستغرام.