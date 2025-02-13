منى زكي تتوج بجائزة أفضل ممثلة عن 'رحلة 404'

الوكيل الإخباري- حصدت الفنانة منى زكي جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "رحلة 404"، وذلك ضمن جوائز مسابقة السينما المصرية لعام 2024 التي تنظمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما. كما نال المخرج هاني خليفة جائزة أفضل إخراج عن نفس الفيلم، الذي صدر في يناير 2024.

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يضم "رحلة 404" مجموعة من النجوم البارزين، مثل: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول. الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.



ترشيحات وجوائز متعددة

في خطوة مميزة، أعلنت نقابة المهن السينمائية عن ترشيح فيلم "رحلة 404" لتمثيل مصر في منافسات الأوسكار 2025. كما شارك الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية، وحصد عدة جوائز، من أبرزها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج هاني خليفة في الدورة الـ13 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة لمنى زكي عن دورها في الفيلم، وجائزة أفضل فيلم مصري في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة.



قصة الفيلم

تدور أحداث "رحلة 404" قبل أيام من سفر غادة إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تجد نفسها في مأزق كبير، مما يستدعي اللجوء إلى أشخاص من ماضيها الملوث الذين قررت قطع علاقتها بهم. تحاول غادة جمع مبلغ مالي ضخم لتأمين سفرها، إلا أن قرارها قد يجرها إلى منعطف خطير يغير حياتها بالكامل.