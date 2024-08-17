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منى واصف تكشف عن وصيتها بعد الموت

منى واصف
منى واصف




 

السبت، 17-08-2024 04:00 م

الوكيل الإخباري-   حلّت النجمة منى واصف ضيفة على برنامج "القرار" وتحدثت بصراحة كعادتها عن حياتها الفنية والعائلية.


وكشفت النجمة السورية بصراحة عن وصيتها بعد رحيلها عن هذا العالم، وقالت بعفوية: "بتمنى لما موت يكون ابني عمار معي، إنه يكون معي حدا من عائلتي".

 

يذكر ان الفنانة منى واصف اشتهرت بالعديد من الأدوار الفنية ابرزها دورها في مسلسل باب الحارة بشخصية "ام جوزيف" 
لها

gnews

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