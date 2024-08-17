منى واصف تكشف عن وصيتها بعد الموت

وكشفت النجمة السورية بصراحة عن وصيتها بعد رحيلها عن هذا العالم، وقالت بعفوية: "بتمنى لما موت يكون ابني عمار معي، إنه يكون معي حدا من عائلتي".
لها
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