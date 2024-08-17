منى واصف تكشف عن وصيتها بعد الموت

الوكيل الإخباري- حلّت النجمة منى واصف ضيفة على برنامج "القرار" وتحدثت بصراحة كعادتها عن حياتها الفنية والعائلية.



وكشفت النجمة السورية بصراحة عن وصيتها بعد رحيلها عن هذا العالم، وقالت بعفوية: "بتمنى لما موت يكون ابني عمار معي، إنه يكون معي حدا من عائلتي".