من إخراج رشا شربتجي.. هل طالت الرقابة مسلسل "مطبخ المدينة"؟

الوكيل الإخباري- نفت المخرجة السورية رشا شربتجي ما تم تداوله عن تعرض مسلسلها الجديد "مطبخ المدينة" لاعتراضات رقابية "قاسية" أو "حذوفات"، مؤكدة أن الملاحظات التي تلقتها من اللجنة الوطنية للدراما جاءت ضمن إطار منطقي ومعقول.

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وفي بيان نشرته عبر "إنستغرام"، قارنت شربتجي بين الرقابة الحالية والرقابة في عهد النظام السابق، معتبرة أن الرقابة اليوم أكثر مرونة وأقل تشددًا، مشيرة إلى أن بعض الملاحظات تمت مناقشتها وتفنيدها بالتعاون مع الجهات المختصة.



وأكدت شربتجي أن طموح صنّاع العمل هو الوصول إلى مرحلة إلغاء الرقابة المسبقة على الأعمال الفنية، بما يواكب الدول المتقدمة ويعبر عن تطلعات السوريين نحو حرية التعبير والإبداع، مثمنةً التعاون الرسمي القائم في هذا السياق.



كما كشفت أن التحضيرات مستمرة لانطلاق تصوير المسلسل في دمشق، دون تحديد موعد دقيق حتى الآن، لكنها أكدت السعي لإنجازه بأعلى معايير الجودة استعدادًا لعرضه في الموسم الدرامي المقبل.