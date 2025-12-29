من الأعلى أجراً؟.. محمد إمام يحسم الجدل

الوكيل الإخباري- حسم الممثل المصري محمد عادل إمام الجدل حول كونه الأعلى أجرًا في الوسط الفني، بعد تداول تصريحات نسبها البعض إليه.

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كتب إمام: "طيب عشان بس نحسم الجدل، لأن في تصريحات نزلت على لساني أنا مقولتهاش.. عادل إمام مازال الأعلى أجرا في الوطن العربي ومحدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه".



وأضاف: "في نجوم كبار في السينما بيجيبوا أعلى الإيرادات، ونجوم متألقين بيدغدغوا الدنيا في المسلسلات بيتقاضوا أعلى الأجور، بس ده ما يمنعش إن أنا برضوا الأعلى أجرا فيهم".



واختتم منشوره قائلاً: "هذا البوست مجرد مزاح مع أصحابه ومحبيه"، موجّهًا تحية لكل زملائه الفنانين، معربًا عن أمله في توفيق الجميع في إسعاد الجمهور.