الإثنين 2025-12-29 03:31 م

من الأعلى أجراً؟.. محمد إمام يحسم الجدل

الإثنين، 29-12-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري-   حسم الممثل المصري محمد عادل إمام الجدل حول كونه الأعلى أجرًا في الوسط الفني، بعد تداول تصريحات نسبها البعض إليه.

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كتب إمام: "طيب عشان بس نحسم الجدل، لأن في تصريحات نزلت على لساني أنا مقولتهاش.. عادل إمام مازال الأعلى أجرا في الوطن العربي ومحدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه".


وأضاف: "في نجوم كبار في السينما بيجيبوا أعلى الإيرادات، ونجوم متألقين بيدغدغوا الدنيا في المسلسلات بيتقاضوا أعلى الأجور، بس ده ما يمنعش إن أنا برضوا الأعلى أجرا فيهم".


واختتم منشوره قائلاً: "هذا البوست مجرد مزاح مع أصحابه ومحبيه"، موجّهًا تحية لكل زملائه الفنانين، معربًا عن أمله في توفيق الجميع في إسعاد الجمهور.

 

لبنان 24 

 
 


