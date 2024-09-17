من "الغزالة رايقة" إلى "بنت أبويا".. من هي منة القيعي مُتصدرة التريند؟

الوكيل الإخباري- تصدرت الشاعرة والمؤلفة الغنائية منة عدلي القيعي تريند شبكة جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان خطبتها ليوسف حشيش.

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وهنأ عدد كبير من النجوم منة القيعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل شيماء سيف التي كتبت "مبروك يا حلوين ربنا يسعدكم". كما هنأتها أيتن عامر، وكارمن سليمان، وبوسي، ودنيا سمير غانم، ورزان مغربي، وداليا شوقي، والمطرب رامي جمال، وغيرهم.



وتُعد هذه المرة الثانية التي تُعلن فيها منة القيعي خطبتها، حيث سبق أن احتفلت بخطبتها للملحن إيهاب عبدالواحد في يوليو (تموز) 2022، قبل فسخ الخطبة.



ويرصد موقع 24 أبرز المعلومات عن منة القيعي وأبرز أعمالها الغنائية.

منة القيعي شاعرة غنائية في العقد الثالث من عمرها، تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعملت في مجال الدعاية والإعلان.



أعمال غنائية

كتبت منة عددًا من الأغاني وشارات المسلسلات والأفلام، وأولها "يا دنيا علمينا متعلميش علينا" مع حسن الشافعي وأحمد شيبة. وتعاونت بعدها مع عدد من المغنين مثل وائل جسار في شارة مسلسل "ختم النمر"، وأمير عيد في أغنية "طير بينا يا عم"، ومحمود العسيلي في "ولاد اللذينة"، و"للي" لمحمد منير، و"الغزالة رايقة"، و"غلبان" لأصالة، و"سايرينا يا دنيا"، و"صاحبي يا جدع"، و"اختياراتي"، و"اليوم الحلو ده" لأحمد سعد.



وشاركت في شارات المسلسلات مثل "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد، و"الزوجة 18" لحسن الرداد، وجمعت تامر حسني ونانسي عجرم لأول مرة في أغنية "فرق كبير". كما عملت مع مغنين شعبيين مثل رضا البحراوي، وعبدالباسط حمودة، وأوكا، وأورتيغا، وكتبت لأبو "هتيجي هتيجي". وألفت أغنية "لذاذة" من مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني. كما حققت نجاحًا كبيرًا بأغنية "بنت أبويا" لهناء يسري في مسلسل "موضوع عائلي" لماجد الكدواني.