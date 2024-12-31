من "القيصر" إلى "صوت مصر".. نجوم الفن يتألقون في ليلة رأس السنة

الوكيل الإخباري- يُحيي الفنان المصري تامر حسني، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حفلاً غنائياً بصحبة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في دبي، في إطار حفلات رأس السنة الجديدة 2025.



وشوق تامر، الجمهور للحفل المنتظر، عبر نشر صورته من مطار الرياض، وعلق في حسابه بإنستغرام "في مطار الرياض مُتجهين إن شاء الله على مطار دبي استعداداً لحفل رأس السنة.. يا رب سنة أفضل وأجمل على الجميع".

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عاصي الحلاني

يحيي النجم عاصي الحلاني، حفلاً غنائياً ليلة رأس السنة في دبي، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أغنياته بصحبة المطرب آدم، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة العام الجديد.

ونشر الحلاني، فيديو ترويجياً لحفله في "لو ميريديان"، وعلق "استعدوا لاستقبال عام 2025 بأجواء مميزة!".

هذا بجانب الفنانة نجوى كرم، والشامي، وهيفاء وهبي، وعبادي الجوهر، ورحمة رياض، ومحمد حماقي، ومحمود العسيلي.



وائل جسار

كما يحيي النجم اللبناني وائل جسار، حفلاً بأحد الفنادق الخاصة المطلة على النيل، في مصر.

وشوق وائل، جمهوره إلى الحفل المُنتظر، بنشر البوستر الترويجي عبر حسابه على إنستغرام، وعلق "مستنيكم بحفل ليلة رأس السنة - بفندق سميراميس بالقاهرة".



رامي صبري ومصطفى حجاج

كما يستقبل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، حفلاً يحييه المطربان رامي صبري ومصطفى حجاج، اليوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ومن المقرر أن يقدم كل من رامي صبري ومصطفى حجاج مجموعة من أشهر أغانيهما التي يحبها الجمهور.

روبي

وتستعد الفنانة روبي لإحياء حفل جماهيري في القاهرة، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأول من يناير(كانون الثاني) 2025 .

أصالة

تحيي الفنانة السورية أصالة حفلاً غنائياً في قطر، ليلة رأس السنة، احتفالًا بالعام الجديد، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً.

آمال ماهر

كما تُحيي الفنانة آمال ماهر، حفلاً غنائياً بعنوان "ألف ليلة وميعاد" ضمن مهرجان "طنطورة" في قاعة المرايا بالعلا، اليوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

هاني شاكر ومعين شريف

وفي بيروت، يحيي الثلاثي هاني شاكر، ومعين شريف ونادر الأتات، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) حفلاً غنائياً في الواجهة البحرية لبيروت.

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