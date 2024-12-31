من "القيصر" إلى "صوت مصر".. نجوم الفن يتألقون في ليلة رأس السنة

وشوق تامر، الجمهور للحفل المنتظر، عبر نشر صورته من مطار الرياض، وعلق في حسابه بإنستغرام "في مطار الرياض مُتجهين إن شاء الله على مطار دبي استعداداً لحفل رأس السنة.. يا رب سنة أفضل وأجمل على الجميع".
يحيي النجم عاصي الحلاني، حفلاً غنائياً ليلة رأس السنة في دبي، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أغنياته بصحبة المطرب آدم، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة العام الجديد.
هذا بجانب الفنانة نجوى كرم، والشامي، وهيفاء وهبي، وعبادي الجوهر، ورحمة رياض، ومحمد حماقي، ومحمود العسيلي.
وائل جسار
كما يحيي النجم اللبناني وائل جسار، حفلاً بأحد الفنادق الخاصة المطلة على النيل، في مصر.
رامي صبري ومصطفى حجاج
كما يستقبل أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، حفلاً يحييه المطربان رامي صبري ومصطفى حجاج، اليوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ومن المقرر أن يقدم كل من رامي صبري ومصطفى حجاج مجموعة من أشهر أغانيهما التي يحبها الجمهور.
وتستعد الفنانة روبي لإحياء حفل جماهيري في القاهرة، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأول من يناير(كانون الثاني) 2025 .
تحيي الفنانة السورية أصالة حفلاً غنائياً في قطر، ليلة رأس السنة، احتفالًا بالعام الجديد، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً.
كما تُحيي الفنانة آمال ماهر، حفلاً غنائياً بعنوان "ألف ليلة وميعاد" ضمن مهرجان "طنطورة" في قاعة المرايا بالعلا، اليوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وفي بيروت، يحيي الثلاثي هاني شاكر، ومعين شريف ونادر الأتات، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) حفلاً غنائياً في الواجهة البحرية لبيروت.
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