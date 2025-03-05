من المكياج إلى الانفعال.. مشهد لياسمين صبري يثير الانتقادات - فيديو

تفاصيل المشهد
تتصاعد أحداث الحلقة الثالثة بعد اكتشاف "زينب" (ياسمين صبري) أن زوجها "أسامة" (نيقولا معوض) قدّم استقالتها من عملها دون إخبارها. وتنفعل زينب في المشهد، مطالبة إياه بإصلاح ما أفسده، فيرد عليها بتقديم مبلغ مليوني جنيه كمقابل أكثر مما كانت ستتقاضاه من عملها إذا استمرت فيه لمدة 20 عاماً.
انتقادات للأداء
المشهد أثار تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى العديد من المشاهدين ملاحظات على أداء ياسمين صبري، مؤكدين أنها لم تتقمص الشخصية التي تؤديها، بل بدا وكأنها تتعامل بشخصيتها الحقيقية المعروفة لدى الجميع. هذا ما جعل بعض المتابعين يظلّون متذكرين دائمًا أنها ياسمين صبري، الفنانة، وليست شخصية "زينب" في العمل.
وعلّق أحد المتابعين عبر إنستغرام قائلاً: "تمثيلها مصطنع، إنها تقوم بالتمثيل بشخصيتها الحقيقية.. لذا تحتاج إلى مخرج قوي يسيطر على استعراضها وحركاتها التي لا علاقة لها بالتمثيل، ويعلّمها نسيان شخصيتها الحقيقية لكي تمثل بشكل طبيعي."
الصراخ والمكياج المبالغ فيه
أيضاً، انتقد بعض المشاهدين الصراخ المبالغ فيه في المشهد، حيث اعتبروا أن النبرة الصوتية كانت مزعجة وغير متحكم فيها بشكل جيد. وأضافت إحدى المتابعات: "الصراخ والصوت مزعج للغاية..
كما توجهت انتقادات أخرى نحو المكياج المبالغ فيه لبطلة العمل، حيث أشار بعض المتابعين إلى أنه لا يتناسب مع المشهد الذي تجسد فيه الشخصية في منزلها وملابس بسيطة، مؤكدين أن الأمر يبدو كأن ياسمين صبري ترغب في الظهور بشكل جميل ومبهر حتى في المواقف غير المناسبة فنياً.
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