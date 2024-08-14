من بينها الزعيم والملك.. أسر فنية مصرية أباً عن جد

الوكيل الإخباري- قدمت مصر على مدار أكثر من 100 عام آلاف الأعمال الفنية والسينمائية، وعدداً لا حصر له من النجوم والنجمات الذين اشتهروا من المحيط إلى الخليج وأحبهم الجمهور وتجاوب معهم.



عرف الفن المصري عدداً من الأسر التي قدمت أكثر من فنان واحد، وفي أحيان أخرى خرجت أسر كاملة للعمل في الفن واشتهر أفرادها بمواهبهم الاستثنائية.



ومن أشهر الأسر الفنية في مصر أسرة الفنان الراحل فريد شوقي والملقب بـ"الملك"، والتي تجد فيها الفن متوارثاً "أبا عن جد"، حيث تزوج شوقي من الفنانة والمطربة هدى سلطان، وهي شقيقة الفنان والموسيقار محمد فوزي، وأنجبا ناهد فريد شوقي التي تعمل في الإنتاج السينمائي، والتي تزوجت من المخرج السينمائي مدحت السباعي وأنجبا الفنانة ناهد السباعي، كما تعمل أيضاً ابنة "الملك"، رانيا فريد شوقي، في التمثيل منذ أواخر التسعينيات، وكذلك حفيده الفنان الممثل أحمد جمال سعيد.



أسرة فنية كاملة

أما أسرة الفنان سمير غانم فهي فنية بامتياز، حيث يعمل كل أفراد الأسرة في الفن، ويقدم كل فرد فيها الفن بأشكال مختلفة ومتنوعة، حيث قدمت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز الكثير من الأعمال الفنية ما بين الجادة والكوميدية. وبدأت مسيرة الابنة دنيا سمير غانم الفنية بدورها في مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة"، قبل أن تنطلق في عالم الفن وتصبح واحدة من أهم نجمات الصف الأول في مصر، وأيضاً الفنانة إيمي سمير غانم والتي تخصصت في تقديم الأدوار الكوميدية على طريقتها الخاصة، وشكلت ثنائياً فنياً مع زوجها الفنان حسن الرداد ليقدما معاً باقة متنوعة من المسلسلات والأفلام والمسرحيات.



أسرة الزعيم

أما أسرة الزعيم عادل إمام، فهي أسرة فنية متنوعة ومتميزة، حيث بدأ نجله رامي إمام في عالم الإخراج السينمائي منذ أوائل الألفينيات وأخرج عدداً كبيراً من أفلام الزعيم، ومسلسلاته الدرامية الشهيرة مثل فيلم "أمير الظلام"، ومسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، ومسلسل "عوالم خفية"، كما أخرج أيضاً الفيلم الكوميدي "غبي منه فيه"، والمسلسل الشهير "عايزة أتجوز"، وفيلم "بوحة".



أما نجل الزعيم الثاني محمد إمام، فقد بدأ في التمثيل بفيلم "عمارة يعقوبيان" عام 2006، لينطلق بعدها في عالم التمثيل حتى أصبح اليوم أحد نجوم الشباك في السينما، وأحد أبرز المشاركين بمسلسلات سنوياً في الموسم الرمضاني.



كما أن زوج شقيقة عادل إمام هو الفنان مصطفى متولي، والذي شارك الزعيم في عدد كبير من أعماله الفنية من بينها فيلم "سلام يا صاحبي" ومسرحية "الواد سيد الشغال"، ونجله هو الفنان الشاب عمر مصطفى متولي الذي شارك في بطولة فيلم "تتح"، وأفلام "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، و"وش في وش".



أسرة الفنان محمود عبد العزيز

أيضاً أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز تعد أحد هذه الأسر الفنية، حيث بدأ نجله كريم محمود عبد العزيز في عالم الفن في مرحلة الطفولة، وظهر في فيلم "الناظر" كأحد طلبة مدرسة عاشور، إلا أن انطلاقته الحقيقية كانت بفيلم "حصل خير"، ليتخذ بعدها خطوات متصاعدة في عالم التمثيل وصولاً إلى الصف الأول في عالم نجوم الكوميديا اليوم، وأشهر أعماله فيلم "موسى"، ومسلسل "البيت بيتي".

أما الابن الآخر للفنان محمود عبد العزيز، فقد جمع بين الإنتاج الفني والتمثيل، حيث أسس محمد محمود عبد العزيز شركة مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع، بالشراكة مع المنتج ريمون مقار، وبدأت الشركة بإنتاج مسلسل "باب الخلق" للفنان محمود عبد العزيز عام 2012 وتوالت بعدها الأعمال الفنية الأخرى.



أشهر أسرة فنية استعراضية

ومن أشهر الأسر الفنية الاستعراضية بلا منازع أسرة الفنانات نيللي وفيروز ولبلبة، حيث بدأت الفنانة فيروز بالتمثيل في الخمسينيات من القرن الماضي وتبنى موهبتها الفذة الفنان والمنتج أنور وجدي، حيث قدمت عدداً من الأفلام الهامة والمتميزة والباقية إلى يومنا هذا وهي في سن الطفولة ومن بين هذه الأفلام "ذهب"، و"ياسمين"، و"فيروز هانم". ثم ظهرت شقيقتها الصغرى الفنانة الاستعراضية الأشهر في عالم "فوازير رمضان" نيللي، والتي لم يقتصر إنتاجها الفني على الفوازير، بل قدمت عدداً كبيراً من الأفلام المتنوعة والمسلسلات أيضاً.



أما ابنة عمهما الفنانة لبلبة، فاشتهرت بتقديم فقرات لتقليد الفنانين في طفولتها، قبل أن تنضج وتصبح واحدة من أشهر الفنانات حيث تنوعت موهبتها ما بين التمثيل والتقليد والكوميديا والاستعراض، وشكلت ثنائياً فنياً متميزاً مع الزعيم عادل إمام في فترة من الفترات، وأشهر أعمالها فيلم "عصابة حمادة وتوتو"، وفيلم "الشيطانة التي أحببتني"، وفيلم "ضد الحكومة"، وفيلم "معالي الوزير" وغيرها من الأعمال الشهيرة.

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