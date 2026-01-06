الثلاثاء 2026-01-06 02:22 م

من بينهم محمد صبحي.. مهرجان المسرح العربي يكرم 17 شخصية فنية بارزة

الوكيل الإخباري-   يكرّم مهرجان المسرح العربي في دورته السادسة عشرة 17 فناناً مسرحياً مصرياً، من بينهم الممثل والمخرج محمد صبحي، خلال فعالياته المزمع إقامتها في القاهرة من 10 إلى 16 يناير 2026، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله أن المهرجان سيكرّم أيضاً خمس جهات ومؤسسات مسرحية مصرية، بينها الجمعية المصرية لهواة المسرح والمسرح الكنسي وفرقة الورشة المستقلة.


ويشمل البرنامج 15 عرضاً مسرحياً من مصر ولبنان والأردن والكويت والعراق والمغرب وتونس والإمارات وقطر، إضافة إلى ندوة فكرية بعنوان "نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي" وورش تدريبية في الإسماعيلية والإسكندرية وأسوان.


وتعد القاهرة إحدى المدن التي استضافت المهرجان سابقاً عامي 2009 و 2019، بينما تنظم الهيئة العربية للمسرح المهرجان سنوياً في مدينة عربية مختلفة، على أن يُعقد بعدها ملتقى لفنون العرائس والدمى من 21 إلى 23 يناير.

 

