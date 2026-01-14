من بين مئات الأغاني.. هل خصت فيروز ابنها الراحل هلي بإحدى روائعها؟

الوكيل الإخباري- أُعيدت أغنية "سلملي عليه" للنجمة اللبنانية فيروز إلى التداول بعد وفاة ابنها هلي الرحباني، وسط شائعات ربطها به وادعاء أنها كُتبت خصيصًا له.

غير أن تصريحات سابقة من العائلة تنفي هذه الادعاءات، مؤكدة أن الأغنية، التي طرحت عام 1999 ضمن ألبوم "مش كاين هيك تكون", لم تُخصص لهلي. وأوضح نجل فيروز، زياد الرحباني، أن الأغنية كتبها عام 1997 خلال فترة علاجه ، وأن فيروز أحبّت الأغنية ولم تستشر أحداً بشأنها، خلافًا لأعمال أخرى.



ويُذكر أن هلي الرحباني توفي عن عمر يناهز 68 عامًا، وهو ثالث أبناء فيروز الذين فارقوا الحياة بعد ليال وزياد.