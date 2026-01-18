من حفل جوي اووردز 2026.. محمد فضل شاكر يطمئن الجمهور على صحة والده

الوكيل الإخباري- من السجادة البنفسجية في حفل Joy Awards 2026، وجّه الفنان محمد فضل شاكر رسالة طمأنة للجمهور حول صحة والده الفنان فضل شاكر، مؤكدًا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وفي تصريح لـ ET بالعربي على هامش الحفل، قال محمد: «الحمد لله الوالد بخير، واليوم تركيزنا على الاحتفال»، قبل أن يضيف رسالة أمل للجمهور، مشيرًا إلى تفاؤل العائلة بسير الأمور قانونيًا، ومتمنيًا الفرج القريب.



كما عبّر محمد فضل شاكر عن امتنانه الكبير للدعم والمحبة التي يتلقاها والده من الجمهور والفنانين، مؤكدًا أن فضل شاكر يشتاق لجمهوره وللوقوف مجددًا على المسرح، وقال: «إن شاء الله يطلع قريب ويشوف حب الناس بعينه».



وعن ترشيح والده وحصوله على جوائز هذا العام، أعرب محمد عن فخره بقيمة فضل شاكر الفنية، معتبرًا أن الاستمرارية مسؤولية كبيرة، ومتمنيًا أن يكون على قدر هذه الثقة والدعم.