من داخل منزلها.. نادين نجيم تكشف حقيقة عودتها لخطيبها

ونفت نادين نجيم هذه الأنباء المتداولة حول عودتها لخطيبها، وذلك في مقطع فيديو من داخل منزلها.
وكان آخر عمل شاركت فيه نادين مسلسل "2024" في رمضان الماضي، بطولة محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس.
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