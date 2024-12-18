 
الأربعاء 2024-12-18 07:26 م
 

من داخل منزلها.. نادين نجيم تكشف حقيقة عودتها لخطيبها

ث
تعبيرية
الأربعاء، 18-12-2024 03:08 م

الوكيل الإخباري-   خرجت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن صمتها لترد على أنباء انتشرت مؤخراً حول عودتها لخطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان.

ونفت نادين نجيم هذه الأنباء المتداولة حول عودتها لخطيبها، وذلك في مقطع فيديو من داخل منزلها.

اضافة اعلان

 

وأكدت نادين أنها لا تزال "سنغل"، مشيرة إلى أن لقاء شخصين كان صديقين لا يعني على الإطلاق عودتهما لبعضهما البعض، مشددة على أن العلاقة بينها وبين خطيبها انتهت بطريقة محترمة، فهما ليس صغاراً، مطمئنة جمهورها بأنها لا تزال عزباء.

 

وتغيب نادين عن دراما رمضان 2025، في ظل مسؤوليتها الجديدة في شركتها الخاصة بمستحضرات التجميل.


وكان آخر عمل شاركت فيه نادين مسلسل "2024" في رمضان الماضي، بطولة محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس.

 

24

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي الهجرة الدولية: قادة سوريا الجدد يدركون أنهم بحاجة لدعم دولي

مركز دفاع مدني

خاص بالوكيل إصابات بالاختناق إثر تسرب غاز في إربد

علم الولايات المتحدة الأمريكية

عربي ودولي الولايات المتحدة تجري محادثات دولية بشأن سوريا

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

امطار

الطقس مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة القادمة للمملكة

لواء الأغوار الشمالية بمحافظة إربد

أخبار محلية بحث سبل المحافظة على الرقعة الزراعية في الأغوار الشمالية

العيسوي يعزي عشيرة المريان

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة المريان

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا



 




الأكثر مشاهدة