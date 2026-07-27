من داخل نادٍ رياضي... ممثل شهير يظهر مع خطيبته الألمانية - صورة

الوكيل الإخباري- شارك الممثل المصري أحمد الفيشاوي متابعيه أحدث ظهور له مع خطيبته الألمانية كاميلا فيونا عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث نشر صورًا جمعتهما أثناء ممارسة التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.



وأثارت الصور تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، رغم اكتفاء الفيشاوي بنشرها من دون أي تعليق، فيما انهالت التعليقات متمنيةً لهما السعادة.

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