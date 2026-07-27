من داخل نادٍ رياضي... ممثل شهير يظهر مع خطيبته الألمانية - صورة

وأثارت الصور تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، رغم اكتفاء الفيشاوي بنشرها من دون أي تعليق، فيما انهالت التعليقات متمنيةً لهما السعادة.
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