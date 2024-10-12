 
السبت 2024-10-12 04:24 م
 

من دبي.. إليسا توجه رسالة إلى لبنان

اليسا
اليسا
السبت، 12-10-2024 01:34 م

الوكيل الإخباري-   بدأت الفنانة اللبنانية إليسا تستأنف حفلاتها الغنائية بعد فترة توقف بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان، حيث أحيت مساء الجمعة حفلاً على ملعب كوكاكولا أرينا في دبي، وحرصت على توجيه رسالة لجمهورها ووطنها.

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وفي رسالة مؤثرة، وجهتها إليسا إلى لبنان، الذي يشهد حرباً بين إسرائيل وحزب الله منذ نحو 3 أسابيع، قالت: "أمضيت أياماً عديدة خلف التلفزيون أتابع مثل كل الناس، خاصة أبناء بلدي، وأدركت أنه ليس لدي ما أقدمه".


وتابعت: "قررت أن أعود إلى عملي، وأظهر صورة بلدي الحلوة، وأقول للناس إن بلدي ستعود أحلى مما كانت عليه، وهذه مرحلة مؤقتة نمر فيها".


كما أشارت إليسا في كلمتها التي وجهتها من على المسرح إلى التزاماتها تجاه بلدها وفرقتها الموسيقية والأشخاص الذين تتحمل مسؤوليتهم، مؤكدة أنها لن تتوقف عن الحياة، وستستمر. وختمت مشددة: "يقولون إن الكرة الأرضية تهتز، ولكنها لا تقع ولن تقع إن شاء الله".


وكانت إليسا أصدرت بياناً رسمياً في 28 سبتمبر (أيلول) 2024، أعربت فيه عن قلقها العميق تجاه الأوضاع الأمنية المتدهورة في لبنان خلال الأيام الأخيرة.

 

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