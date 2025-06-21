من غرفة العمليات إلى المقبرة.. وفاة مغنية خلال جراحة تجميل في تركيا

تم فتح تحقيق شامل في الواقعة، بما في ذلك مراجعة غرف العمليات والعناية المركزة في المستشفى المعني، بالإضافة إلى التحقيق مع الطبيب الذي أجرى الجراحة. كما تُجري النيابة العامة التركية تحقيقاً قضائياً في الحادثة.
وتأتي هذه الوفاة في وقت تشهد فيه تركيا تزايداً في عدد الزوار الذين يقصدونها لإجراء عمليات تجميلية، مما أثار مخاوف من مخاطر "سياحة التجميل".
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