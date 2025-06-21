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من غرفة العمليات إلى المقبرة.. وفاة مغنية خلال جراحة تجميل في تركيا

ببر
تعبيرية
 
السبت، 21-06-2025 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   توفيت المغنية الموزمبيقية الشهيرة آنا باربرا بوهر بولدريني في 15 يونيو 2025 أثناء خضوعها لعملية تجميلية في مستشفى خاص في إسطنبول، تركيا. وقالت مديرية الصحة في إسطنبول إن الراحلة تعرضت لمضاعفات خطيرة خلال مرحلة الإفاقة من التخدير، رغم محاولات إنعاشها.

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تم فتح تحقيق شامل في الواقعة، بما في ذلك مراجعة غرف العمليات والعناية المركزة في المستشفى المعني، بالإضافة إلى التحقيق مع الطبيب الذي أجرى الجراحة. كما تُجري النيابة العامة التركية تحقيقاً قضائياً في الحادثة.


وتأتي هذه الوفاة في وقت تشهد فيه تركيا تزايداً في عدد الزوار الذين يقصدونها لإجراء عمليات تجميلية، مما أثار مخاوف من مخاطر "سياحة التجميل".

 

لبنان 24 

 
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