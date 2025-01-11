من هم نجوم هوليوود الذين احترقت منازلهم؟

الوكيل الإخباري- منذ الثلاثاء الماضي، اجتاحت حرائق الغابات أحياء مختلفة في ولاية كاليفورنيا، وخاصة حول منطقة لوس أنجلوس. نتيجة لذلك، التهمت النيران أحياء فخمة ومنازل فارهة لمشاهير هوليوود.

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وقال مسؤولون إن حرائق الغابات في كاليفورنيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وتدمير حوالي 10 آلاف منزل ومبنى.



حرائق التهمت منازل نجوم هوليوود

ميل جيبسون: أخبر النجم الأسترالي الشهير موقع "نيوز نيشن" أن منزله قد احترق تمامًا، بينما كان هو يقوم بتصوير عمل فني في ولاية تكساس.



بيلي كريستال: الممثل الكوميدي الأميركي المخضرم فقد المنزل الذي كان يمتلكه منذ عام 1979 في منطقة باسيفيك باليساديس.



باريس هيلتون: وريثة إمبراطورية فنادق "هيلتون" احترق قصرها في منطقة شاطئ ماليبو، وكتبت في تغريدة على موقع "إكس": "حسرة القلب لا توصف حقًا".



جيف بريجز: نقلت صحيفة "هوليوود ريبورتر" عن متحدث باسم الممثل الأميركي المخضرم قوله إن منزله في ماليبو قد احترق تمامًا.



ماندي مور: أخبرت النجمة الأميركية متابعيها على "إنستغرام" أنها وعائلتها غادروا منزلهم في ألتادينا قبل أن يتعرض لأضرار بالغة في حريق "إيتون".



أنتوني هوبكنز: أشارت تقارير إلى تضرر واحتراق منزل الممثل البريطاني، لكنه لم يعلق حتى الآن.

مايلز تيلر: النجم الصاعد الذي اقتنى منزله في 2023، تحول منزله إلى رماد في منطقة باسيفيك باليساديس، وفقًا لمجلة "بيبول".