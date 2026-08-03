من هي ملكة الجمال بطلة كليب عمرو دياب؟

ولجين خليفة عارضة أزياء وطبيبة من أصول سودانية، نجحت في الجمع بين العمل في المجال الطبي وعالم الأزياء، قبل أن تحظى باهتمام واسع عقب مشاركتها في أحدث أعمال عمرو دياب المصورة.
وُلدت في السودان، ودرست الطب، كما شاركت في مسابقات للجمال، وتُوجت بلقب ملكة جمال السودان، ما فتح أمامها أبواب العمل في عروض الأزياء والحملات الإعلانية داخل المنطقة العربية وخارجها.
ومنحها ظهورها في كليب "لولا البنات" دفعة جديدة نحو الشهرة، بعدما حظيت لقطاتها بتفاعل واسع، وتداول الجمهور صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على نطاق كبير.
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