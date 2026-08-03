من هي ملكة الجمال بطلة كليب عمرو دياب؟

الوكيل الإخباري- بعد ظهورها اللافت في كليب "لولا البنات" للفنان المصري عمرو دياب، تصدّر اسم لجين خليفة محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

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ولجين خليفة عارضة أزياء وطبيبة من أصول سودانية، نجحت في الجمع بين العمل في المجال الطبي وعالم الأزياء، قبل أن تحظى باهتمام واسع عقب مشاركتها في أحدث أعمال عمرو دياب المصورة.



وُلدت في السودان، ودرست الطب، كما شاركت في مسابقات للجمال، وتُوجت بلقب ملكة جمال السودان، ما فتح أمامها أبواب العمل في عروض الأزياء والحملات الإعلانية داخل المنطقة العربية وخارجها.