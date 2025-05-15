مُهدد بالحبس.. تامر حسني يواجه أزمة قضائية!

وفي التفاصيل، قدم محامي حسني بلاغًا إلى قسم شرطة الشيخ زايد في الجيزة، اتهم فيه السيدة "و. ع"، ممثلة قانونية لشركة دعاية، بتقديم بلاغ كاذب ضد موكله في قضية تتعلق بشيك مصرفي من دون رصيد بقيمة 247 ألف جنيه لصالح بنك قطر الوطني.
وأكد محامي حسني أن البلاغ ألحق ضررًا كبيرًا بسمعة النجم المصري، مشيرًا إلى أن حسني لم يرتكب أي تصرف مالي غير قانوني، وأن الهدف من البلاغ كان التشهير به.
وتواصل النيابة العامة التحقيق في القضية، حيث تستمع لأقوال الطرفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يذكر أن القضية أسفرت عن حبس تامر حسني لمدة 5 أشهر في تشرين الأول 2024، قبل أن يحصل على حكم بالبراءة في كانون الثاني 2025.
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