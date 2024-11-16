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مهرجان القاهرة السينمائي يفتتح أيام صناعة السينما

مهرجان القاهرة السينمائي يفتتح أيام صناعة السينما
مهرجان القاهرة السينمائي يفتتح أيام صناعة السينما
السبت، 16-11-2024 10:15 ص
الوكيل الإخباري- انطلقت مساء أمس الجمعة، فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والتي تقام ضمن فعاليات "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، في دورته الخامسة والأربعين، بحضور رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان الناقد عصام زكريا، ومدير أيام القاهرة لصناعة السينما الناقد محمد سيد عبد الرحيم.اضافة اعلان


وتفقد فهمي سوق مهرجان القاهرة السينمائي الذي يجمع بين صناع السينما والشركات الإنتاجية من مختلف أنحاء العالم العربي والدولي، ويضم السوق مجموعة من شركات الإنتاج المصرية والهيئات السينمائية الكبرى، وعلى رأسها هيئة الأفلام المصرية التي تلعب دوراً محورياً في دعم الصناعة السينمائية المحلية خلال المرحلة الأخيرة.

وقال فهمي، "صناعة السينما منتعشة والسينما المصرية بخير ولدينا أفلام وأستوديوهات عظيمة، وأن دور العرض والسينما المصرية لها باع وما زالت بقوتها فمصر بها صناعة عريقة يجب استخدام التكنولوجيا فيها حتى تتقدم".

كما افتتح فهمي كذلك، "معرض دولبي" الذي يقدم تجربة فريدة تتيح لزوار المعرض، استكشاف أحدث تقنيات الصوت والصورة في عالم السينما، ويعد هذا المعرض تعاوناً بين المهرجان وشركة دولبي، الرائدة عالمياً في تطوير تكنولوجيا الصوت والمرئيات، ويهدف إلى تعزيز تجربة المشاهد السينمائية ونقلها إلى مستوى جديد.

وتمثل "أيام القاهرة لصناعة السينما"، منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.


كما تتضمن ورشات عمل وجلسات حوارية ونقاشات، تتناول تحديات واحتياجات السوق السينمائي العربي، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة.

بترا
 
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